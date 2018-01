Onderzoek naar anti-islamberichten van hoofdinspecteur Molenbeek 00u00 0

De dienst Intern Toezicht van de lokale politiezone Brussel West (Molenbeek, Ganshoren, Koekelberg, Jette en Sint-Agatha-Berchem) onderzoekt islamvijandige en gewelddadige Facebookposts van een hoofdinspecteur. De afgelopen jaren plaatste politieman V.H., die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het openbaar vervoer, verscheidene ongepaste berichten. Volgens het tijdschrift 'Knack' deelde hij een collage gebaseerd op een Decathlon-reclame waarin, onder het motto 'Spéciale migration', kogelhulzen afgebeeld staan. Ook deelde hij eind 2016 een filmpje van een aanslag die toont "wat er gebeurt met de vijanden van Israël". De dienst Intern Toezicht werd erbij gehaald nadat er verscheidene klachten kwamen over de berichten die H. online deelde. De man is nog niet geschorst omdat het onderzoek nog maar net begonnen is.

