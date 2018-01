Onderzoek naar agenten in gokkantoor 00u00 0

De Brusselse politie heeft een intern onderzoek geopend naar aanleiding van een foto van twee agenten in uniform die lijken te gokken. Het beeld zou op 21 december genomen zijn in een Ladbrokes-filiaal in de Marollenwijk. "Het is absoluut verboden voor agenten om een gokkantoor of casino te betreden als ze daar geen politiewerk uitvoeren", zegt Ilse Van de Keere van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene. "Vooreerst moeten we achterhalen of het wel om mensen van onze zone gaat." Ook buiten hun diensturen mogen agenten overigens geen gokje wagen. Wat de mogelijke overtreders riskeren, wil Van de Keere niet zeggen. Ruim een week geleden ontstond er ophef over twee winkelende agenten in het Brusselse shoppingcenter Docks. Het onderzoek naar hen loopt nog. (SRB)

