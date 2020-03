Exclusief voor abonnees Onderzoek naar agent die vrouw sloeg op Vrouwendag 10 maart 2020

De Brusselse lokale politie voert een onderzoek naar een incident dat zich zondag heeft voorgedaan in de marge van de vrouwenmars, waaraan zo'n 6.300 mensen deelnamen. Een 80-tal deelnemers week van het parcours af, waarna het tot een confrontatie met de politie kwam. Op videobeelden is te zien hoe een vrouw een klap in het gelaat kreeg van een agent in burger. Volgens de maker van de beelden brak de agent daarbij tanden van de vrouw. Zij zou wel eerst zelf een slag hebben uitgedeeld. "Er is een proces-verbaal opgesteld", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Er zal onderzocht worden of het eventuele geweld van de agent opportuun en proportioneel was."

