Exclusief voor abonnees Onderzoek naar aanslagen Zaventem en Maalbeek is klaar 28 juni 2019

00u00 0

Drie jaar en drie maanden na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek is het onderzoek afgerond. Het dossier verhuist nu van de onderzoeksrechters naar federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Die mag wel nog bijkomende onderzoeksdaden vragen, net als de burgerlijke partijen. Als niemand zo'n verzoek formuleert - dat was bijvoorbeeld het geval na de aanval op het Joods Museum in Brussel - kan het federaal parket beslissen wie het voor assisen sleept. Bij de aanslagen van 22 maart 2016 vielen 32 doden en 340 gewonden. De naasten van de slachtoffers, de burgerlijke partijen en de benadeelde personen - zo'n 800 mensen in totaal - zijn intussen per brief of mail op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling. (BJM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis