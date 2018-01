Onderzoek naar 14-jarige drugsdealer 24 januari 2018

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een vermeende drugsdealer van amper 14 jaar. Volgens de klachten verkoopt de tiener aan het station marihuana aan klas- en leeftijdsgenoten. Het is niet duidelijk of het om grote hoeveelheden gaat.

HLN