Onderzoek moet uitwijzen of speedpedelec wel op fietspad thuishoort 09 september 2019

Waar hoort de supersnelle elektrische fiets of 'speedpedelec' thuis: op het fietspad of tussen de auto's op de rijbaan? Vandaag mogen gebruikers van tweewielers met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur dat in zones 50 nog zelf kiezen - tenzij een verkeersbord anders bepaalt. Fietsberaad Vlaanderen, een instantie die overheden begeleidt bij het opzetten van hun fietsbeleid, start nu een onderzoek om te bekijken wat de beste oplossing is. Vanaf dit najaar zal het orgaan de ervaringen van heel wat gemeenten bundelen. Bredere fietspaden zullen sowieso een deel van de oplossing zijn, klinkt het.