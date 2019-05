Exclusief voor abonnees Onderzoek geopend naar problemen bij doorsturen kiesresultaten 29 mei 2019

00u00 0

De FOD Binnenlandse Zaken start een onderzoek naar een aantal technische problemen op verkiezingsdag. In Wallonië en in mindere mate in Brussel ondervonden sommige kantonhoofdbureaus tussen 17 en 19.30 uur moeilijkheden om de kiesresultaten door te sturen naar de FOD. Die wil nu achterhalen wie verantwoordelijk was voor de netwerkproblemen, zonder evenwel sancties in het vooruitzicht te stellen. "Want alle resultaten zijn uiteindelijk wel aangekomen, dankzij 700 technische interventies", zegt Peter Grouwels van de FOD in de krant L'Echo. Ondanks de problemen waren de definitieve resultaten zelfs vroeger binnen dan bij de verkiezingen van 2014.