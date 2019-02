Onderzoek doop Reuzegom weg bij Antwerps gerecht 14 februari 2019

Het Hof van Cassatie heeft gisteren beslist dat het gerechtelijk onderzoek naar de studentendoop van Reuzegom in Vorselaar verplaatst wordt naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg. Een zoon van een Antwerpse rechter behoort tot Reuzegom en was bij de doop betrokken. Bij die doop kwam de 20-jarige Sanda Dia uit Edegem om het leven. Het parket Antwerpen (afdeling Turnhout) had een onderzoeksrechter gevorderd. De feiten werden gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onterende behandeling en het toebrengen van schadelijke stoffen. (PLA)