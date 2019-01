Onderzoek bondsparket rond matchfraude breder dan gedacht 15 januari 2019

Het parket van de voetbalbond draait deze weken overuren in het onderzoek naar mogelijke omkoping van het duel KV Mechelen - Waasland-Beveren op 11 maart 2018. Voor Kerstmis zijn al alle spelers op het betreffende wedstrijdblad uitgenodigd voor een verhoor, intussen is de ondervraging van de technische staf van beide teams achter de rug. Na Nieuwjaar begon het parket dan met het volledige bestuur van de twee clubs aan de tand te voelen, en dus niet alleen Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans (allen KVM), Dirk Huyck en Olivier Swolfs (beiden W-B), die door het federaal parket in de Operatie Propere Handen in verdenking zijn gesteld van criminele organisatie en private corruptie. Zo kwam gisteren ook Dieter Penninckx, de nieuwe sterke man van KV Mechelen die niet in opspraak kwam, uitleg geven op de voetbalbond. Zelfs Mark Uytterhoeven, die naast de investeerders ook een zitje in het bestuur van KVM kreeg, zou een uitnodiging ontvangen hebben voor een gesprek. Het bondsparket gaat zo grondig te werk omdat het wil nagaan of en in hoeverre de clubs aansprakelijk zijn in matchvervalsing - volgens het reglement hangt daar een degradatie aan vast. Indien een meerderheid van het bestuur weet heeft van een poging tot omkoping, riskeert een club zelfs een schrapping. Mogelijk graaft het bondsparket ook nog dieper dan de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren. Het valt niet uit te sluiten dat het omstreden verloop in Eupen-Moeskroen (4-0) op dezelfde speeldag vorig seizoen en zelfs het duel KV Kortrijk-Moeskroen (0-2) op de laatste reguliere speeldag van het seizoen '16-'17 opnieuw in het vizier komen. (BF)

