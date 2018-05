Onderzeese stroomsnelweg komt eindelijk aan land 08 mei 2018

Een koperkabel van amper 20 centimeter breed vervoert binnenkort elektriciteit tussen het Engelse Richborough en Zeebrugge. Zo'n 500.000 gezinnen kunnen ermee bevoorraad worden. Vandaag komt de kabel aan aan onze kust. Hoogspanningsnetbeheerder Elia verbindt zo voor het eerst in de geschiedenis het Britse stroomnet met dat van België. Een superautosnelweg waarover de Britten hun stroom rechtstreeks naar ons land kunnen uitvoeren en omgekeerd - we kunnen er onze stroom ook mee exporteren naar Groot-Brittannië. Hij wordt tot zestig meter diep op de zeebodem ingewerkt. "Het werk duurt al sinds 2015 en zal in februari 2019 klaar zijn", zegt ingenieur Bart Goethals. "Het aan land brengen is een belangrijk moment. Onder het strand in Zeebrugge is een betonnen cabine gebouwd. Via een gleuf vanuit zee komt de kabel aan land."

HLN