Onderwijstoplui verdedigen hun akkoord: “Beperken schade voor elke leerling zoveel mogelijk” Sander Van Den Broecke

25 mei 2020

05u00 0 De Krant Als het mag van de Veiligheidsraad, kan zowat elke leerling vanaf 2 juni opnieuw naar school, van kleuter tot scholier. Sommigen zullen bijna voltijds les krijgen, anderen één dag per week. De ongelijkheid zal groot zijn, maar Lieven Boeve (54) en Raymonda Verdyck (64), toplui van het katholiek en gemeenschapsonderwijs (GO!), verdedigen de keuze.

Hebben jullie er een idee van hoeveel leerlingen er extra naar school zullen kunnen gaan?

Lieven Boeve: "We gaan ervan uit dat het voor de kleuters helemaal lukt en in het lager onderwijs gedeeltelijk. Daar zullen sommige scholen ervoor kiezen om bepaalde leerjaren anderhalve dag of twee dagen in de week te laten komen. In de binnenstad wordt het het moeilijkst, omdat scholen vaak in oude gebouwen gevestigd zijn en dus kleinere klaslokalen hebben."

Raymonda Verdyck: "Hoe de puzzel gelegd wordt, hangt echt af van locatie tot locatie. Hoeveel plaats is er, hoe groot zijn de klassen, hoe is de personeelsbezetting...? Het is onmogelijk op voorhand te voorspellen."

Voor alle duidelijkheid: waren jullie er zelf voorstander van om meer leerlingen te ontvangen?

Boeve: "Absoluut. De inspectie heeft op voorhand een steekproef gehouden en daaruit bleek dat meer dan 80% van de directies extra leerlingen wilde toelaten op school."

Verdyck: "Ook wij hebben een bevraging gedaan. Ook bij ons wilde nagenoeg iedereen het aanbod uitbreiden. De meesten willen zelfs het liefst van al helemaal terug naar het oude."

Onderwijseconoom Kristof De Witte zei in deze krant dat de verschillen groter zullen worden. De één zal meer leerachterstand hebben, de andere minder.

Boeve: "Dat is helaas waar, maar we kiezen er bewust voor om de schade voor elke leerling zoveel mogelijk te beperken."

Verdyck: "Ideaal is dat niet, maar iedereen tot het einde van het jaar thuis laten, is nog minder ideaal. Zoveel mogelijk kinderen naar school krijgen is het doel, want het wegvallen van onderwijs én van de sociale context die de school biedt, heeft op veel kinderen hard ingehakt."

Boeve: "Elke dag dat je een leerling op school kan krijgen, is een gewonnen dag. Beter een beetje impact, dan helemaal geen."

Hoeveel kinderen zijn sinds de gedeeltelijke opening van de scholen thuisgebleven?

Boeve: "In het katholiek onderwijs schommelde het aantal afwezigheden in die eerste vier dagen tussen de 5 en de 7%."

Verdyck: "In het gemeenschapsonderwijs ging het van 3 tot 10%. Die hoogste cijfers noteerden we vooral in steden, waar het moeilijker is om bepaalde bevolkingsgroepen te bereiken, bijvoorbeeld kansarmen en mensen van allochtone origine."

Boeve: "Hoewel de aanwezigheid verplicht is, hebben we niet bestraft. De afwezigheden worden wel geregistreerd, en de school of het CLB neemt contact op met de betrokkenen, om ze alsnog te overtuigen."

Verdyck: "Angst bleek de belangrijkste reden om weg te blijven. Het komt er vooral op aan om het vertrouwen van die ouders te herstellen."

