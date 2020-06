Exclusief voor abonnees Onderwijsinspectie 13 juni 2020

00u00 0

De onderwijsinspectie stelt in haar jaarrapport dat het buitengewoon basisonderwijs over het algemeen zwak presteert. Dit geldt evenwel niet voor alle scholen. De school Wonderwijs Brugge binnen de scholengroep Karel de Goede heeft in 2018 ook een doorlichting gehad. Het resultaat daarvan was over de ganse lijn bijzonder goed en op sommige punten zelfs uitstekend. Dit is een resultaat om trots op te zijn. In Wonderwijs Brugge krijgen kinderen waar ze recht op hebben.

Het schoolbestuur van vzw Karel de Goede

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen