Onderwijsbonden willen staken op 16 mei 04 mei 2018

Mogelijk moeten heel wat ouders op zoek naar opvang op woensdag 16 mei, want de onderwijsbonden hebben gisteren een stakingsaanzegging ingediend voor die dag. Zo willen ze hun leden de gelegenheid geven om naar de betoging in Brussel te komen tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat melden de socialistische, christelijke én liberale bonden samen. "Het onderwijspersoneel wordt heel sterk geviseerd door de maatregelen van de regering", vinden ze. "We vrezen op termijn voor de aantrekkelijkheid van het beroep en voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook de discussie over het al dan niet erkennen van leerkracht als zwaar beroep maakt ons ongerust. We roepen onze leden op om massaal te komen betogen."