Onderwijs krijgt volgend schooljaar 362 miljoen extra

Het onderwijsbudget stijgt volgend jaar netto met 362 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gezegd in het Vlaams Parlement. "Er zijn ook binnen het onderwijs beperkte besparingen, maar deze worden ruimschoots overtroffen door extra geld dat er volgend jaar al bijkomt", aldus de N-VA-minister. De totale middelen voor onderwijs stijgen van 12,07 miljard (2019) naar 12,432 miljard (2020). Tegenover de 250 miljoen euro aan investeringen, onder meer in het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep en in het basisonderwijs, staan ook een resem besparingen - volgens Weyts volgend schooljaar goed voor 60 miljoen euro. Maar netto blijft een toename van 362 miljoen euro over, aldus Weyts. "Een héél bewuste beleidskeuze."

