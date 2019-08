Exclusief voor abonnees Ondervoorzitter SP.a stopt met politiek 06 augustus 2019

Sp.a-ondervoorzitter Stephanie Van Houtven neemt afscheid van de actieve politiek. "Ik ben sp.a enorm dankbaar voor de kansen", zegt ze. "Ik heb me steeds met veel ambitie en overtuiging ingezet als districtsschepen in Borgerhout. Ook de ervaring als nationaal ondervoorzitter is van onschatbare waarde. De afgelopen zeven jaar ben ik voltijds met politiek bezig geweest. Ik heb evenwel altijd gezegd dat een politieke carrière voor mij eindig is. Ik ben 36 en wil mij professioneel heroriënteren." Van Houtven was bij de voorbije verkiezingen al geen kandidaat meer. (IVDE)