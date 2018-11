Onderuit tegen STVV en tóch geeft jong geweld hoop 26 november 2018

00u00 0

22 jaar en 164 dagen: dat is de gemiddelde leeftijd van de Anderlecht-spelers die aan de aftrap kwamen op Stayen. Onder hen liefst vijf jeugdproducten - het was al 63 jaar geleden dat het er méér waren. Ja, de jonkies gingen uiteindelijk met 4-2 de boot in tegen STVV. Paars-wit laat zo een unieke kans liggen om over Brugge en Antwerp naar de tweede plaats te wippen. Maar hoopgevend was het wél, dat jonge geweld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Stayen

Antwerp

STVV

Brugge

sport

sportdiscipline

voetbal