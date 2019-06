Exclusief voor abonnees Onderuit bij debuut als coach 29 juni 2019

Alle begin is moeilijk. Vincent Kompany heeft gisteren achter gesloten deuren zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht gecoacht. De Rode Duivel, die zelf niet speelde, zag paars-wit met 1-2 onderuit gaan tegen het Oekraïense Oleksandria. Verloren zoon Isaac Kiese Thelin zorgde vanop elfmeter voor de eerredder. Vanavond krijgt Kompany in Oudenaarde een kans om zijn negatieve trainersbalans in evenwicht te brengen. (VDVJ/PJC)