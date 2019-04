Exclusief voor abonnees Ondertussen in Toronto... 01 april 2019

Pozuelo FC 4 - New York City 0. Wat een debuut van Alejandro Pozuelo in de MLS. Een geweldige lob, een panenka en een assist. Pozuelo had niet lang nodig om zich in de harten van de Toronto-fans te voetballen. "Dit was een droomdebuut", glunderde Pozuelo. "Ik had erop gehoopt, maar ik had niet gedacht dat het mogelijk zou zijn. Ongelooflijk." Na drie speeldagen heeft Toronto het maximum van de punten. (KDZ)

