Ondertussen in Mallorca: Murray zoekt wedstrijdritme 26 augustus 2019

Andy Murray (ATP 329) koos ervoor om na zijn comeback van twee heupoperaties de US Open te skippen omdat zijn lichaam nog niet klaar is voor wedstrijden naar drie winnende sets. In de plaats koos hij ervoor om een challenger te spelen op Mallorca, de Rafa Nadal Open. Een toernooi waarbij de drievoudige grandslamkampioen in de eerste ronde speelt voor 3 ATP-punten en 450 euro aan prijzengeld. Meer zelfs, de 32-jarige Schot krijgt bij de titel in Mallorca ruim acht keer minder prize money (6.190 euro) dan als hij in de eerste ronde op de US Open (51.920 euro) zou verliezen. Murray doet het natuurlijk om matchritme op te doen. Als wildcard wacht hij in de eerste ronde op een qualifier. (FDW)