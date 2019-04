Exclusief voor abonnees Ondertussen in Madrid... 03 april 2019

Een half miljard euro, dat is wat de facelift moet kosten die Real Madrid voor zijn stadion heeft ingepland. In mei, na het seizoen, beginnen de werkzaamheden aan het Estadio Santiago Bernabéu, eind 2022 moeten ze gedaan zijn. Gisteren stelde voorzitter Pérez, in aanwezigheid van de Madrileense burgemeester Manuela Carmena, de bouwplannen voor die zeven jaar terug al waren aangekondigd, maar door financieringsproblemen meerdere keren werden uitgesteld.

