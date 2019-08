Exclusief voor abonnees Ondertussen in Engeland: alle Belgische spitsen op de bank 26 augustus 2019

Christian Benteke mocht de voorbije twee wedstrijden starten, maar verdween om tactische redenen op Old Trafford naar de bank. Concurrent Jordan Ayew scoorde de opener. Benteke viel een kwartier voor tijd in en had zo toch zijn (kleine) aandeel in de stunt tegen Man United (1-2).

