Ondertussen bij Club Brugge 'No sweat, no glory' 04 juli 2018

't Is zweten en puffen geblazen voor de spelers van Club Brugge, die gisteren opnieuw twee keer trainden in een snikheet Garderen. Nakamba, Limbombe, Diaby, Vlietinck en Mechele trainden individueel. Nakamba deed het na zijn, in de titelmatch tegen Standard opgelopen, blessure de voorbije weken rustig aan, maar de Zimbabwaan mag binnenkort de training met de bal hervatten. Vandaag oefent Club een eerste keer. Om 18.30u spelen de Bruggelingen tegen het Roemeense Steaua Boekarest. (TTV)

