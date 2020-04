Exclusief voor abonnees Ondertekening notariële akten 'op afstand' bijna mogelijk 29 april 2020

De eerste notariële akten die 'op afstand' ondertekend worden via een digitale volmacht, zullen in de eerste helft van mei een feit zijn. Dat zegt Bart Van Opstal van de beroepsvereniging van notarissen FedNot. De digitale volmacht, waarbij dus geen verplaatsing naar het kantoor meer nodig is, werd ingevoerd om te voorkomen dat lopende dossiers te veel vertraging oplopen. Alle partijen kunnen de besprekingen en de ondertekening van de akte volgen via videoconferencing, en kunnen ook vragen stellen. Het enige wat nodig is, is een internetaansluiting en een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode, of de 'itsme'-app. Het maakt niet uit waar de volmachtgever zich bevindt: thuis, in een verzorgingstehuis, in binnen- of buitenland. Een volmacht verlenen per videoconferentie kost niks extra. Het gaat om een tijdelijke maatregel, die na de crisis zal worden geëvalueerd. (SPK)

