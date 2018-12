Onderscheiding van de Queen? Nee, dat zou ongepast zijn Ariana Grande 31 december 2018

00u00 0

Ariana Grande (25) was goed op weg om een koninklijke onderscheiding te ontvangen van het Britse koningshuis, maar dat heeft ze geweigerd. Volgens de krant 'The Sun' zou de popster de erkenning krijgen voor het organiseren van een benefietconcert in Manchester, nadat op één van haar concerten in de Britse stad een bomaanslag had plaatsgevonden. Maar volgens bronnen wees Grande de eer af. Ze zou de gevoelens van de nabestaanden en de slachtoffers niet willen kwetsen, en was bang dat het 'ongevoelig' zou overkomen. Tijdens de aanslag in mei 2017 vielen 22 doden. Met het benefietconcert wist Grande miljoenen euro's op te halen voor de families die er het slachtoffer van werden. De popster werd intussen wel ereburger van Manchester.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN