Ondernemers tanken opnieuw vertrouwen 23 juni 2018

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers springt verder op en neer. Na de daling in mei stijgt de indicator in juni opnieuw van 0,2 tot 0,6, blijkt uit het maandelijkse rapport van de Nationale Bank. In de verwerkende nijverheid stijgt het ondernemersvertrouwen zelfs voor het eerst in vier maanden. Bedrijfsleiders hebben er een goed oog in hun voorraadniveaus en in de toekomstige werkgelegenheid. Ook dienstverleners tanken vertrouwen.