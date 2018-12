Ondernemers pompen 100 miljoen in kankeronderzoek 10 december 2018

Zo'n 20 Belgische ondernemers onder wie Marc Coucke, Filip Balcaen, Christian Van Thillo en Alexandre Van Damme, leggen 100 miljoen euro op tafel om de zoektocht naar kankermedicijnen te versnellen. Het geld gaat naar het Belgische investeringsfonds Droia, dat zich 100% toelegt op bedrijven actief in oncologie. "We merkten dat er veel enthousiasme was bij investeerders", zegt Droia-manager Janwillem Naesens. "Het domein van oncologie zit dan ook in een fase waarin zaken worden opgelost. Met de nieuwste behandelingen voor leukemie zien we dat tot 90% van de patiënten in remissie gaan."