Ondernemer met ballen: Hallenaar opent eerste petanquewinkel in Vlaanderen 23 maart 2019

Petanque, dat is toch die sport voor bejaarde Fransen die kundiger zijn in het drinken van pastis dan in hun werpspel? Mis, zegt een 60-jarige Hallenaar. Hij opende in zijn omgebouwde garage een heuse petanquewinkel - de eerste in zijn soort in Vlaanderen. En de markt zat erop te wachten, zo blijkt: klanten uit heel Vlaanderen en zelfs Wallonië kwamen naar de opening. "In Halle alleen al zijn er zes clubs", zegt Laurent Van Waelem. "In elk dorp wordt er petanque gespeeld. Iedereen vindt hier zijn materiaal." Van Waelem meet de grootte van de hand én het gewicht van de speler om de juiste bal te vinden. "Aan de Leuvense universiteit is daar zelfs onderzoek naar gebeurd." Petanque wordt mogelijk zelfs een olympische sport: in juni maakt het Olympisch Comité bekend of de ballen erbij zullen zijn op de Spelen van Parijs 2024. De Vlaamse Petanque Federatie, die de voorbije 20 jaar haar ledenaantal zowat verviervoudigde tot 8.000, voert er alvast campagne voor. "Zowel recreatief als competitief zit onze sport in de lift", bevestigt voorzitter Reinold Borré. (BKH/LB)

