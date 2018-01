Onderkoelde postbode op nippertje gered door voorbijgangers Man belandt tijdens ronde met e-bike in beek Redactie

00u00 0 Hans Verbeke Postbode Mike Bellens met zijn dochtertje Ine (8) voor de kerstboom. "Een mirakel dat ik dit overleefd heb." De Krant Dat postbode Mike Bellens (39) uit Geluwe zijn eerste werkdag van 2018 heeft overleefd, heeft hij te danken aan zijn fietshelm en twee alerte voorbijgangers. Gistermorgen gleed de man met zijn e-bike uit op enkele bladeren en belandde in een beek. Onderkoeld en bijna bewusteloos werd hij 150 meter verderop gevonden.

Geladen met dertig tot veertig kilogram poststukken, reed Mike Bellens gisterochtend zijn dagelijkse traject in Menen toen hij plots de controle over z'n e-bike verloor. "Ineens voelde ik m'n fiets schuiven op enkele gladde bladeren", doet de postbode zijn verhaal. "Ik remde en probeerde een val te vermijden, maar dat lukte niet. Vlak voor de beek verloor ik m'n evenwicht. Met mijn hoofd viel ik op de metalen reling van het brugje, het volgende moment lag ik in het water. Onmiddellijk kreeg ik het ongelooflijk koud, m'n hele lichaam begon zwaar te rillen. Ik moet versuft geweest zijn door de klap op m'n hoofd, want ik herinner me alleen nog dat er iemand naar me riep."

