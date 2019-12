Exclusief voor abonnees Onderkoelde Iserbyt nog steeds stijf 24 december 2019

24 uur na zijn opgave in Namen voelde Eli Iserbyt (22) zich nog altijd niet helemaal hersteld. De West-Vlaming gaf zondag halfweg koers op met onderkoelingsverschijnselen en kampte gisteren nog met stijve spieren. "Mijn lichaam is weer opgewarmd, maar alles voelt nog stram aan", vertelde Iserbyt. Op het WK 2017 voor beloften maakte de renner als iets gelijkaardigs mee. "Ik ben duidelijk gevoelig voor koude. Ik moet nu zien of ik me er beter op kan voorbereiden en of ik er iets aan kan doen. Het is aan mij om dingen uit te testen en in de toekomst met meer ervaring aan de start te staan." (BA)

