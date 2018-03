Onderkoeld babyvosje gered uit gracht 21 maart 2018

Je zou het niet zeggen, maar dit wezentje is een babyvos. Een alerte burger trof het diertje ruim een week geleden aan in een gracht nabij Gent. Hij bracht het zwaar onderkoelde wezentje naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Merelbeke, dat nu de taak van 'moeder' op zich heeft genomen. De babyvos krijgt voeding met een pipetje en stelt het goed. Het is onduidelijk waarom het moederdier het jong achterliet. (JEW)

HLN