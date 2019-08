Exclusief voor abonnees Onderhandelingen tussen PSG en Barça over Neymar 14 augustus 2019

00u00 0

Zou het dan toch? De kans is iéts groter geworden dat Neymar (27) terugkeert naar Barcelona. Gisteren zakte een delegatie van de Blaugrana, met Eric Abidal, af om te onderhandelen met PSG. Die meeting leverde volgens diverse media nog niks concreet op, maar is wel een volgende stap om de lastige puzzel op te lossen. Barça zou graag Philippe Coutinho betrekken in de deal, terwijl de Fransen cash verkiezen. Wie doet straks het meeste water in de wijn? (VDVJ)