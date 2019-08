Exclusief voor abonnees Onderhandelaars buigen zich over Wonen en Economie 20 augustus 2019

Vandaag starten onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld de inhoudelijke gesprekken over de thema's Wonen (onder leiding van minister-president en bevoegd minister Liesbeth Homans) en Economie en Innovatie, ter voorbereiding van een Vlaams regeerakkoord. Huurdersbonden en armoedeorganisaties lieten gisteren al weten dat ze nadenken over juridische stappen, omdat er in de startnota van De Wever te weinig aandacht is voor huurders, mensen uit de streek voorrang krijgen op sociale woningen en er ook een middelentoets komt voor iedereen die op de wachtlijst staat voor een sociale woning. Hun initiatief 'De Woonzaak' krijgt ook de steun van de vakbonden en Beweging.net, de christelijke zuil. Ook bij de Antwerpse sp.a zorgde de passage over sociale woningen al voor spanningen. Gisteren kwamen de werkgroepen rond Werk en Cultuur, Media, Sport en Jeugd al samen. In die laatste werden gisteren wel al enkele kleine akkoordjes gesloten. "Maar er is natuurlijk maar een akkoord als er een akkoord is over het geheel", aldus een onderhandelaar. (ARA)

