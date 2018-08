Onderaannemer van Chinese Alibaba richt filiaal op in Luik 06 augustus 2018

De mogelijke investering van de Chinese e-commercegigant Alibaba in Luik wordt iets concreter nu blijkt dat de logistieke groep 4PX een filiaal opricht in de stad. Dat schrijven 'De Tijd' en 'L'Echo'. 4PX is een onderaannemer van Alibaba, maar werkt ook voor onder meer Amazon. Het bedrijf zal goederen leveren die besteld werden via Alibaba.

