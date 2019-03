Onder een lawine 12 maart 2019

00u00 0

Politici worden almaar grimmiger en bitsiger voor elkaar. Als Bart De Wever (N-VA) ervoor kiest om op skivakantie te gaan met zijn gezin, kan je altijd wel wat afgunstige reacties verwachten. Maar wat PVDA'er Tony Coppens op Twitter wenst - dat De Wever de gevaarlijkste piste zou kiezen, in de hoop dat hij zou verongelukken of onder een lawine bedolven zou raken - is er naar mijn gevoel vér over. Je mag zoiets misschien nog denken (al is dat ook niet goed te keuren), maar zulke woorden de wereld insturen, is verre van humaan. Helaas zijn harde commentaren tegenwoordig schering en inslag onder politici. Zo hopen ze zich af te zetten tegenover collega's aan wie ze een hekel hebben. Dat ze elkaar eens een complimentje zouden geven, kan je je vandaag de dag zelfs niet meer inbeelden.

Eddy Wolfs, Tremelo

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN