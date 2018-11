Onder een dekentje de batterijen opladen 21 november 2018

Samen onder een dekentje een koetstochtje maken langs café Sportman: Dries Mertens en Kat Kerkhofs genoten van een dagje Brugge, voor zij weer gaat trainen voor 'Dancing with the Stars' en hij doorreisde naar Napels voor de match van zondag. Lukte het tegen Zwitserland niet zo goed, Dries Mertens maakt wél kans om opgenomen te worden in het Team van het Jaar in de Serie A (zoals Radja Nainggolan overigens) én hij is genomineerd voor de categorie Doelpunt van het Jaar, toen hij tegen Lazio een geweldige lob scoorde. (TTV)

