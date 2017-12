Onder de kerstboom van Kim Kardashian: voor minstens 250.000 euro aandelen 00u00 0

Wat ligt er zoal onder de kerstboom van een beroemdheid als Kim Kardashian? Aandelen, zo blijkt. Kanye West had twee pakjes voor zijn vrouw. In het eerste, zo leren Instagram-foto's, zat een Mickey Mouse, een waardebon van 60 dollar voor Netflix, een bon van 100 dollar voor Amazon, drie paar Adidas-kousen en oortjes van Apple. Niet meteen de duurste cadeaus. Tot Kardashian de tweede doos opende en ze daarin aandelen van Disney, Apple, Adidas, Netflix en Amazon aantrof. Op de foto's is te zien dat de realityster 920 Disney-aandelen (waarde: 99.000 dollar, of 83.200 euro) en 995 aandelen Adidas (waarde: 169.000 euro) rijker is. Samen goed voor omgerekend 250.000 euro. Naar de andere aandelenpakketten heeft men het raden. Showbizz-sites menen dat Kardashian tot 500.000 dollar kreeg.

