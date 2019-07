Exclusief voor abonnees Onder de indruk Tourgekte barst los: 75.000 fans op ploegvoorstelling in Brussel 05 juli 2019

Jong en oud, debutant Wout van Aert en Tourwinnaar Geraint Thomas, Belg en buitenlander: werkelijk álle renners bleken gisteren zwaar onder de indruk op de ploegvoorstelling bij de Grand Départ in Brussel. Zo kregen de Tourgladiatoren al een voorsmaakje van de massale publieke belangstelling en het historische decor van de hoofdstad bij de Tourstart morgen. Ruw geschat 75.000 fans daagden langs het parcours op. Via het Koningsplein en de Sint-Hubertusgalerij reden de renners de overvolle Grote Markt op om de fans toe te spreken. Opvallend hoe fel Van Aert al toegejuicht werd: "We trekken in de sprint de kaart van Dylan van Groenewegen, maar maandag is een rit die me misschien wel ligt." Ook Peter Sagan blijft immens populair. Zijn interview was al afgelopen toen hij nog even de microfoon vroeg. Hij wou uitdrukkelijk zélf het publiek te bedanken: "Hello, everybody!" (BF/MCA)

