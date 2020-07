Exclusief voor abonnees Ondanks vele ongevallen toch 3.765 chauffeurs geflitst aan werken E17 02 juli 2020

00u00 0

Met 48 ongevallen in nog geen twee maanden tijd is het stukje E17 ter hoogte van Gentbrugge waar momenteel herstellingswerken plaatsvinden een erg gevaarlijke plek. Toch zijn er in diezelfde tijdsspanne ook 3.765 bestuurders geflitst, blijkt uit cijfers die onze redactie opvroeg bij de federale politie. En eigenlijk hadden dat er nog meer kunnen zijn, zegt woordvoerster Jana Verdegem. "Want onze flitspaal heeft een tijdje een technische storing gehad." De politie noemt de cijfers "schrijnend".