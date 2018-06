Ondanks reisverbod vlucht biologische moeder met kind naar Mexico: "Doodsbang dat we zoontje nooit terugzien" ONDANKS REISVERBOD VLUCHT BIOLOGISCHE MOEDER MET KIND NAAR MEXICO Stéphanie Romans

15 juni 2018

00u00 1 De Krant Al meer dan een jaar vecht een homokoppel uit Brussel voor de voogdij over hun adoptiezoon. Maar nu is de kleine Manaël (2) verder weg dan ooit. Zijn biologische moeder nam hem mee naar Mexico, ondanks het reisverbod dat de rechter had opgelegd. "We zijn doodsbang dat we hem nooit meer terugzien."

Manaël is pas vijf dagen oud als zijn kandidaat-adoptiepapa's Manish en Michaël hem meenemen naar huis, in Schaarbeek. Tien maanden later komt de adoptie formeel voor de Leuvense jeugdrechter. Dat had een standaardprocedure moeten zijn, maar inmiddels is de biologische moeder Nadia M.F. - die illegaal in België verblijft - van gedachten veranderd. Ze eist haar kind alsnog terug.

De jonge vrouw uit Mexico wint de rechtszaak tegen de adoptievaders, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. De rechter legt een overgangsregeling op, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat Manish en Michaël het ouderlijk gezag over de peuter verliezen. Nadia M.F. verandert de naam van het kind in Daniel. Op bevel van de rechter gaat ze in een appartement van het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) wonen, in Sint-Pieters-Woluwe. Daar moet ze begeleiding krijgen en voor haar zoontje leren zorgen.

Sprankeltje hoop

