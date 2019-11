Exclusief voor abonnees Ondanks natte oktober: grondwater nog veel te laag 15 november 2019

Drie kwart van de grondwaterstanden in Vlaanderen blijft te laag voor de tijd van het jaar. Dit ondanks het feit dat er in oktober meer regen viel dan gemiddeld. De laatste drie maanden samen was de neerslaghoeveelheid in Vlaanderen echter normaal. En dat volstaat niet om de droge zomer, met drie hittegolven, te compenseren. Volgens Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij hebben we de komende maanden nog veel meer regen nodig. Het recentste rapport van de Vlaamse Droogtecommissie stipt aan dat er "nog geen structureel herstel" is. Experts wijzen op de structurele oorzaken van de waterschaarste. Door de klimaatverandering valt de regen meer geconcentreerd, waardoor veel water wegloopt in rioleringen.

