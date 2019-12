Ondanks hulp pestcoach mislukt terugkeer naar school voor 13-jarige Lindsay BJM

09 december 2019

05u00 1 De Krant Begin vorige maand werd de 13-jarige Lindsay zwaar toegetakeld door medeleerlingen van het stedelijk Lyceum in Merksem. Eén van hen filmde hoe ze in elkaar werd geslagen. Lindsay keerde vorige week voor het eerst terug naar school, maar dat was een mislukking. "Ze heeft een terugval", zeggen haar ouders en haar pestcoach.

Officieel is Lindsay nog tot en met 14 december ziek thuis. "Tien dagen geleden durfde ze voor het eerst alleen buiten, op het veld thuis voor de deur. In haar eentje over de Bredabaan wandelen: daar is ze nog niet aan toe", zegt Ellen Somers. Als pestcoach probeert de vrouw het meisje te doen terugkeren naar haar routine. "Die akelige feiten staan op haar netvlies gebrand. Dat 'plakt' aan haar. Als haar coach probeer ik weg te blijven van wat er is gebeurd. Haar toekomst is belangrijker." Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Na een ontmoeting vorige week met de school en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding werd beslist dat Lindsay vorige woensdag al een dag terug naar school kon gaan. "Na een paar uur moest de mama haar al gaan oppikken. Er was beloofd dat de directie de eerste dag bij haar zou waken, maar dat gebeurde maar half en half. Aan de tram was Lindsay ook al één van de van school weggestuurde pestkoppen tegengekomen. Tot overmaat van ramp daagde die haar een beetje uit."

Lindsays vader Bart begrijpt dat de school geen wijkagent kan meesturen met elke leerling. "Maar dat mijn dochter al op dag één een van die pestkoppen tegenkomt in de buurt van de school: dat is niet bevorderlijk om haar met een gerust gemoed terug naar school te sturen."

Emotionele brief

De pestcoach ziet sinds het incident een terugval. "Lindsay slaapt opnieuw slecht. Ze vraagt zich af waar ze naartoe moet. Want eigenlijk wil ze niet thuis blijven zitten. Fysiek is Lindsay al beter." Het meisje schreef een emotionele brief, waarin ze de school de garantie vraagt om veilig naar school en huis te kunnen. "Maar na de mislukte poging van woensdag weten we niet of diezelfde school wel nog zo'n goed idee is voor Lindsay", zegt haar pestcoach. Bart beaamt: "Aanvankelijk was ik ertegen om Lindsay naar een andere school te sturen. Omdat ik vind dat je daarmee het signaal geeft aan pesters dat je leerlingen op die manier weg kunt krijgen. Maar nu vrees ik dat het niet zo simpel op te lossen is. Ik denk dat we inderdaad moeten uitkijken naar een andere school. Want Lindsay wil ook écht terug naar school. Alleen: ze wil dat ze dat veilig kan doen." (BJM)

