Ondanks de hitte: opnieuw tienduizenden festivalgangers 06 augustus 2018

Ondanks de tropische temperaturen hebben veel feestvierders toch hun weg gevonden naar de verschillende festivals afgelopen weekend. Dranouter kende een succeseditie, met 33.000 bezoekers. Gisteren was het festival volledig uitverkocht. Gelijkaardige cijfers bij de 40ste editie van Reggae Geel, dat vrijdag en zaterdag respectievelijk 22.000 en 27.000 bezoekers heeft gelokt. Met net geen 50.000 festivalgangers in totaal is de jubileumeditie volgens de organisatoren wel iets onder de verwachtingen gebleven. De veertiende editie van Linkerwoofer in Antwerpen heeft 18.000 festivalgangers ontvangen.