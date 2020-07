Exclusief voor abonnees Ondanks corona scoren studenten even goed tot zelfs béter 14 juli 2020

Corona heeft niet gezorgd voor slechte resultaten bij de examens in juni. Dat concluderen KU Leuven, UGent, VUB, UHasselt en een groot deel van de hogescholen na een eerste analyse. Over het algemeen liggen de punten in lijn met die van vorige jaren, vaak wordt er zelfs gewag gemaakt van iets betere resultaten. "De vooruitgang is - tegen mijn intuïtie in - het sterkst bij de startende studenten", zegt KU Leuven-rector Luc Sels. "Net bij de groep waar we ons het meeste zorgen om maakten, zien we dat ze gemiddeld een vol punt meer behaalden: 10,63/20 tegenover 9,68/20." Zowel de KU Leuven, de UGent als de AP Hogeschool Antwerpen zijn er zeker van dat de proffen en lesgevers de lat niet lager hebben gelegd en zeker niet milder hebben geëxamineerd. Er wordt wel gewezen op het wegvallen van het studentenleven en op de verhoogde stress, die wellicht voor meer studie-ijver heeft gezorgd. "Het is een buikgevoel, maar ik denk dat ook de online-lessen geholpen hebben", zegt Jan Danckaert, vice-rector Onderwijs van de VUB. "Studenten konden de les op die manier nog eens herbekijken als ze iets niet verstonden. Maar nu al verklaringen geven is moeilijk. Om dat echt te kunnen doen, hebben we een onderzoek opgezet." (DM)

