Exclusief voor abonnees Ondanks alle maatregelen: dodental in Italië stijgt van 107 naar 148 06 maart 2020

00u00 0

Lege straten, lege scholen, lege aula's. Ondanks alle maatregelen is het aantal coronadoden in Italië gisteren gestegen van 107 naar 148 (+38%). Het aantal bevestigde besmettingen in het land ging van 3.089 tot 3.858 (+25%). Het hoofd van het bureau voor civiele bescherming zei dat van degenen die oorspronkelijk waren besmet 414 volledig zijn hersteld, tegenover 276 een dag eerder. Het virus dook twee weken geleden op in Italië, vooral in de noordelijke provincies Lombardije en Veneto. Er zijn nu echter gevallen bevestigd in elk van de twintig regio's van het land. De Italiaanse regering trekt intussen 7,5 miljard euro uit voor een pakket maatregelen om de economische impact van de crisis te milderen. Dat is dubbel zoveel als aanvankelijk voorzien. Om dat te financieren, heeft het land aan Europa toestemming gevraagd om het begrotingstekort te laten oplopen.

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode