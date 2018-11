Oncobrood geeft kankerpatiënten eetlust terug 07 november 2018

Oncobrood helpt kankerpatiënten die chemotherapie krijgen hun eetlust weer aanwakkeren en ondervoeding voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool. Het brood werd ontwikkeld door het Leuvense Center for Gastrology. De patiënt krijgt verschillende flesjes voorgeschoteld met bijvoorbeeld mosterd, citroen, honing, tijm of sjalot. Hij of zij kiest wat het lekkerst ruikt en smaakt. Daar wordt dan een gepersonaliseerd brood van gebakken. Onderzoek bij 52 kankerpatiënten heeft nu uitgewezen dat de patiënten inderdaad beter eten dankzij het brood. "Het helpt bovendien nevenverschijnselen van chemotherapie zoals misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust tegen te gaan", zegt Bart Geurden, die het onderzoek leidde. Patiënten kunnen dankzij recepten ook thuis aan de slag om hun brood te bakken. (FT)

