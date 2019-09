Exclusief voor abonnees Onbetaalbaar Geneesmiddel 07 september 2019

Verschillende lezers zeggen terecht dat 3.650 euro per maand voor een geneesmiddel CTX voor de meeste mensen zo goed als onbetaalbaar is. De maximumprijs van 3.650 euro is de fabrieksprijs, waarbij geen rekening gehouden is met de mogelijke terugbetaling door het RIZIV, waardoor de patiënt minder zou moeten betalen. De fabrieksprijs heb ik dus drastisch naar beneden gebracht, maar dit is niet voldoende. Het is onaanvaardbaar dat producent Leadiant woekerwinsten probeert te maken op de kap van patiënten. De gang van zaken in dit bedrijf moet onderzocht worden. Vandaar dat ik aan de Mededingingsautoriteit gevraagd heb om spoed te zetten achter hun onderzoek naar het bedrijf. De Mededingingsautoriteit kan hoge boetes opleggen aan bedrijven die hun dominante positie misbruiken, wat hier volgens mij het geval is. Tot slot heb ik ook aan de Europese Commissie gevraagd om ook op Europees niveau actie te ondernemen tegen buitensporige prijzen van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Met al die stappen samen wil ik zorgen dat ook wie aan een zeldzame ziekte lijdt, toegang heeft tot betaalbare medicijnen.

Wouter Beke,

Minister van Economie

