Exclusief voor abonnees Onbereikbare liefde vond moordenaar "crème van jongen" 25 september 2019

00u00 0

Stapelverliefd was Nathan Duponcheel (20), moordenaar van de burgemeester van Moeskroen, op zijn klasgenote Kathleen D. (foto). Maar die liefde was niet wederzijds. "Hij was een crème van een jongen. Maar ik voelde geen verliefdheid. Ik ben daar altijd duidelijk in geweest. Ik heb ook nooit met zijn voeten gespeeld, zoals sommigen zeggen", getuigde de jonge vrouw gisteren op het assisenproces. Volgens de twee broers en moeder van beschuldigde was de afwijzing door Kathleen één van de 'triggers' die Nathan aanzette tot de moord op Alfred Gadenne. "Sindsdien was hij volledig van slag." (EV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis