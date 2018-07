Onbelast bijverdienen? Eerst registreren op bijklussen.be 09 juli 2018

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen vanaf 15 juli 500 euro per maand bijverdienen zonder daarop belastingen of sociale bijdragen te betalen. Het gaat dan om taken in het verenigingsleven, kleine klusjes bij kennissen en inkomsten via deelplatformen zoals Uber of Deliveroo. Aangezien die inkomsten wel op één of andere manier aangegeven moeten worden, stelden minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en RSZ-topman Koen Snyders gisteren de nieuwe toepassing bijklussen.be voor. Een vereniging die een beroep doet op 'bijklussers' moet via die website dan aangifte doen. Knap je een klusje op voor een kennis, dan doe je die aangifte zelf. Je geeft dan aan welk klusje je waar en wanneer hebt uitgevoerd en voor welke prijs. Het systeem keurt dit dan goed of af. Deelplatformen geven je inkomsten zelf door aan de overheid. Wie regelmatig bijklust, zal op de site ook een overzicht krijgen van zijn activiteiten. (ARA)

