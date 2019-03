Onbekenden steken vuilnisbak in brand 01 maart 2019

In de Parkstraat in Leuven hebben onbekenden woensdagavond een vuilnisbak in lichterlaaie gezet. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. De oorzaak waren smeulende kolen van een barbecue die tussen het afval waren gegooid. (KAR)