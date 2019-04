Exclusief voor abonnees Onbekende Emma Corrin (24) wordt Diana in 'The Crown' 12 april 2019

00u00 0

De makers van de Netflix-serie 'The Crown' hebben de actrice gevonden die in het vierde seizoen prinses Diana (rechts) gaat vertolken. Na een lange zoektocht is nieuwkomer Emma Corrin (links) gecast, meldt 'The Hollywood Reporter'. "Emma is een geweldig talent dat ons meteen wist te betoveren toen ze auditie deed", zegt bedenker Peter Morgan over Corrin, die pas vorig jaar haar acteerdebuut maakte. "Naast de onschuld en schoonheid van een jonge Diana lukt het haar ook om een buitengewone vrouw neer te zetten die van een anonieme tiener uitgroeide tot de meest iconische vrouw van haar generatie."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen